都内のセブン−イレブンに並んでいた、シンプルなパッケージのおにぎり。その特徴は、のりを使わない“のりなしおにぎり”です。物価高で節約志向が高まる中、コストを抑えた商品の販売が23日から始まりました。来店客からは「リーズナブルだったので買いやすい」という声が。のりなしおにぎりを巡っては、ファミリーマートやローソンも新商品の投入を進めています。背景の1つにあるのが、のりの価格高騰です。海水温の上昇などで