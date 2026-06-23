東京地裁、東京高裁などが入る裁判所合同庁舎知人から紹介された男性に独身であると偽られて婚約し、不妊治療を経て出産した30代女性が精神的苦痛を被ったとして、男性に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、性的関係を結ぶ相手を自ら選ぶ「貞操権」の侵害を認め、約466万円の支払いを命じた。判決によると、女性は2022年8月に男性と出会った。交際を開始する際、「不倫は絶対嫌」などと伝えると、男性