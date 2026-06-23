NHKは23日、2025年度決算を発表し、収入から支出を引いた事業収支差金が318億円の赤字となった。赤字は3年連続。受信料収入は前年度比50億円減の5851億円で、7年連続の減少となった。受信契約を結んでいるのに1年以上受信料を支払っていない世帯や事業所の件数は6年ぶりに減少したが、契約数の減少をカバーできなかった。運用益の増加などにより受信料を含む事業収入は24年度から5億円増え、6130億円となった。23年の受信料値