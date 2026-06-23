鹿児島・霧島市の温泉施設で家族と入浴していた田中嶺臣ちゃん（5）が行方不明になってから23日で3日目を迎える中、嶺臣ちゃんの両親が当時の状況を語ってくれました。霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で21日から行方不明になっている、熊本・八代市の保育園児、田中嶺臣ちゃん。23日も警察と消防、合わせて約100人態勢で現場付近の川を中心に捜索を続けています。捜索現場には不安そうな表情を浮かべながら見守る、嶺臣ちゃんの