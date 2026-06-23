首都高速道路は23日、清掃業務の一般競争入札で予定価格などを受注側企業に漏らしたとして、2017年と23年当時の東京西局点検・補修推進課長2人を懲戒処分にしたと発表した。うち1人は減給とし、もう1人は退職済みのため停職3カ月相当額の自主返納を求める。4月に公正取引委員会が、官製談合防止法に基づき改善措置を要求していた。処分された課長に対し、利用目的を知らされないまま予定価格情報を伝えた社員2人や、当時の管理