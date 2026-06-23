ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、首都ブリュッセルで歓迎式典など公式行事に臨まれています。天皇皇后両陛下は、現地時間の23日午前ブリュッセル王宮前広場でフィリップ国王夫妻と共に歓迎式典に臨まれました。両陛下は国王夫妻の出迎えを受け、それぞれ笑顔で握手を交わされました。陛下は国王と共ににこやかな表情で儀仗隊を観閲されました。両陛下は国王夫妻と並んで国歌の演奏を聞いたあと、王宮内でベルギー側の随員