サッカー元日本代表の北澤豪（57）が21日、Instagramを更新。息子と娘との貴重な親子ショットを公開した。【映像】北澤豪の“そっくり”な親子ショット（複数カット）1995年にモデルの野原恵理さんと結婚し、2男1女の父でもある北澤。Instagramではこれまでにも、幼い娘を抱っこする姿や一緒にランニングを楽しむ動画などを披露していた。“そっくり”な親子ショットを公開日本がチュニジアに勝利した2026年6月21日の更新で