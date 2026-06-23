石川県能登町在住の書道家、室谷文音さんの4年ぶりの個展が金沢市で始まりました。津波や豪雨の恐怖を乗り越え、テーマである「水」と、向き合った作品が展示されています。23日、金沢市広坂のギャラリーで、夫のポール・ムタスさんらと個展の準備を進めていたいたのは、書道家の室谷文音さんです。書道家・室谷文音さん「これが『みんなひとつ』というタイトルで・・・」同じく書道家として活動する両親をもつ室谷さん。「きれい