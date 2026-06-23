地域スポーツの拠点となっている石川県小松市のこまつドーム。オープンから29年が経過し、建物の老朽化が進んでいますが、小松市は財政面を理由に大規模な改修を断念しました。解体も視野に検討を進めるとする市の方針に対し、施設を利用する住民からは憩いの場が失われることを懸念する声も聞かれました。小松市のランドマーク「こまつドーム」は、開閉式の屋根を持つ全天候型の複合施設です。23日も朝からグラウンドゴルフ大会が