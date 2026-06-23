海外からの観光客の取り込みをさらに強化します。石川県観光連盟は23日、アジア圏を中心とした外国人観光客の受け入れを強化するため、「インバウンド推進部」を新設したと発表しました。県観光連盟・庄田正一理事長「本日、連盟事務局内に『インバウンド推進部』を設置いたしました」23日、開かれた総会では、冒頭、庄田正一理事長がアジア圏の個人旅行客をさらに獲得するため、「インバウンド推進部」を23日付けで設置したと発表