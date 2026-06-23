ワンコが飼い主さんのお父さんと会ったら…？会った日と翌日の態度の違いが話題になり、投稿は記事執筆時点で26万2000回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「面白すぎｗ」といった声が寄せられています。 【動画：犬を連れて帰省→飼い主の父をウザがっていたかと思いきや…別の犬のような『態度の変化』】 ワンコが飼い主の父と会ったら… YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」に投稿されたのは、豆柴の「すみすみ」ちゃんが飼