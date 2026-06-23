大塚食品のビタミン炭酸飲料「マッチ」が今年、過去最高の販売数量を達成する勢いで前進している。「マッチ」は1996年の発売開始から約30年間、高校生に寄り添い、毎年、新しい高校生ユーザーを獲得するとともに、昔飲んでいた大人がWEB動画などをきっかけに再び飲み始めるという好循環が生まれ2021年から連続成長を遂げている。同社発表の販売数量の対前年比は22年が17％増、23年が7％増、24年が8％増、25年が10％増。いず