ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、アジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において作品賞および主演女優賞にノミネートされた。韓国・釜山で開催された授賞式のレッドカーペットには、主演の柴咲コウと企画・プロデュースの藤野良太が登場した。 （関連：【写真あり】DOLCE&GABBANAの鮮やかなドレスに身を包んだ柴崎コウのソロカット）