ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングに、5人組バンド・礼賛の書き下ろし新曲「高ぶるブルー」が起用されることが発表された。 （関連：【画像あり】ラランド・サーヤ、川谷絵音、木下哲、休日課長、GOTOの5人からなる礼賛） 『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった水着姿の男女が、毎日“ピンク”と“ブルー”の島でメンバ&#