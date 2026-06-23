成田国際空港第2ターミナルに、クラフトビール専門カフェ「NRT BEER FLIGHT CAFE」が6月26日にオープンする。国内外で受賞歴がある「成田空港エール」の生ビールを常設店舗として初めて販売するほか、日本の空港内では最大級となる約20種類のクラフトビールを取り揃え、千葉県内を中心に日本各地のブルワリーの銘柄を提供する。店名の由来となったBEER FLIGHTは、少量ずつ複数の銘柄を試し、味や香りの違いを比較できる飲み比べス