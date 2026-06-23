東横インは、2026年3月期決算を発表した。純利益は232億円だった。売上高は1,930億円（前期比12.8％増）、営業利益は331億円だった。売上高の内訳は国内が1,810億円、海外が120億円だった。国内の稼働率は80.4％（同2.8％増）となった。ホテル数は364軒で、前期末比で7軒増加した。2028年3月期にかけての中期経営計画では、売上高2,186億円、営業利益率17％、店舗数400店舗を目標としている。リピーター向け施策の強化や直販率6割