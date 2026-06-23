全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」を7月7日発表分から再開する。国内旅客サービスシステムの刷新に伴い、4月7日路線告知分から一時的に休止していた。再開後は対象搭乗期間が変更となる。翌週水曜から翌々週火曜まで搭乗分を対象に設定する。発表は火曜正午、予約発券期間は水曜から翌週火曜までで、従来から変更はない。「今週のトクた