北中米ワールドカップにおいて、韓国は初戦こそチェコを２−１で下したが、続くメキシコ戦は０−１で痛恨の黒星を喫した。一方、日本は強豪オランダと２−２で引き分けた後、チュニジアを４−０で粉砕した。状況は対照的であり、宿敵との差を率直に口にする韓国のレジェンドが相次いでいる。チャ・ボムグン氏もその１人だ。かつてブンデスリーガでゴールを量産し、韓国代表監督も務めた73歳は、国際サッカー連盟のインタビュー