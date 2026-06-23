ノルウェー代表のDFマルクス・ホルムグレン・ペデルセン（トリノ/イタリア）がセネガル代表戦の勝利を振り返った。23日、国際サッカー連盟（FIFA）が同選手のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、ノルウェー代表はセネガル代表と対戦。ノルウェーは前半の終盤に先制点を奪うと、後半開始早々の48分にアーリング・ハーランドが追加点。その後、1点差に詰め寄られたものの、ハ