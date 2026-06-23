岐阜市が3年前から実証実験を行っている自動運転バスで部品の破損が相次ぎ、当面の間、運休となることが分かりました。岐阜市によりますと、今月上旬に2台の自動運転バスの定期点検を行ったところ、車輪とサスペンションをつなぐ「ナックル」と呼ばれる部品にひび割れが見つかったということです。車両にはフランス製のバスが使われていて、今月19日、国土交通省から全国でも同様の不具合が相次いでいると連絡を受け、岐阜市