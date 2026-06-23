北中米ワールドカップで奮闘する韓国代表のDFが、快進撃を続ける“ライバル”日本代表について言及した。韓国メディア『エクスポーツニュース』は、「イ・ハンボムが所信表明...日本４−０チュニジアの質問に『特に憧れたり、そういうことはない』→『我々のことだけをしっかり準備すればいい』」と見出しを打ち、イ・ハンボムの冷静なスタンスを報じた。韓国はグループＡ組で１勝１敗の勝点３で、グループ首位のメキシコに