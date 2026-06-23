春から初夏にかけておこなわれる「羊の毛刈り」。モコモコだった羊がスッキリ身軽になっていくところを見ていると、なんだかこちらの心までスッキリするよねっ！羊の毛刈りはそう簡単に体験できるものではありませんが、フェリシモでは「羊の毛刈りを疑似体験できるグッズ」を販売中。しかもね、待望の新作も爆誕しちゃったようなんです。【どんな商品？】かつてSNSでも話題になっていた「羊の毛刈りぬいぐるみ」。ぬいぐるみに施