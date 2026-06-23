株主から異例の判断が下されました。地域航空会社『トキエア』の株主総会が開かれ、和田直希共同代表の取締役の再任が反対多数で否決されました。2025年6月の就任からわずか1年で、株主から「ノー」を突きつけられる異例の事態となりました。 新潟空港で開かれたトキエアの株主総会。2025年10月に取締役に就任した実業家の堀江貴文さんが初めて姿を見せました。完全非公開となった株主総会は2時間以上に及び、最終盤で