これからの気象情報です。 24日(水)は、今日より暑さが増す見込みです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆6月24日(水)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。 夜は雲が広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。 最高気温は25℃前後の予想です。 ・中越地方 沿岸部は一日を通して晴れるでしょう。 山沿いは昼ごろまで日差し