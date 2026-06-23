言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、安全な移動を支えるもの、特定の取引集団、そして審査を受ける催しという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りし□□じこん□□とヒント：転倒を防ぐために壁や階段に沿って取り付けられて