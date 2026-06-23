陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の実動訓練、レゾリュート・ドラゴンが九州・沖縄の各地で6月20日から行われています。奄美市の港では「輸送艦 にほんばれ」から、車載型のミサイル発射システムを陸揚げする訓練が公開されました。船の先頭がゆっくり動く観音開き。陸上自衛隊の輸送艦「にほんばれ」です。6月20日に始まった陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の実動訓練、「レゾリュート・ドラゴン」には、自衛隊約7300人、