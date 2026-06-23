今年1月に本館を閉店した老舗百貨店「佐世保玉屋」が、仮店舗での営業を再開しています。 佐世保玉屋の仮店舗は、佐世保市万津町にある関連会社の倉庫兼事務所をリニューアルしてオープンしました。 21日(日)から営業を再開しています。 佐世保玉屋は今年1月、建物の老朽化に伴い、約60年に及ぶ本館での営業を終えていました。 （佐世保玉屋 田中丸 友太さん） 「営業再開に向けていろいろと4ヶ