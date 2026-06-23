人気TikTokerのウンパルンパさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の竹内涼真さんとのツーショットを公開しました。【写真】ウンパルンパ＆大物俳優のツーショット「優しすぎました」ウンパルンパさんは「竹内涼真さん！優しすぎました惚れました。ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を披露。サングラスをかけた白シャツ姿の竹内さんと、青いユニフォーム姿のウンパルンパさんが肩を寄せ合い、笑顔を見せる