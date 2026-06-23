この記事の画像を見る2026年6月12日、東京・渋谷区の「代官山 蔦屋書店」で、ヘアメイクアップアーティスト・松田未来さんのトークイベントが開催された。今回のイベントは、2026年6月10日に発売された新作エッセイ『私が私を生きる「余白」の美学』（双葉社）の刊行を記念したもの。未来さんは、光沢感のあるベージュのキャミソールワンピースで登場。ステージには、未来さんと公私ともに親交が深く、ファンのひとりでもある