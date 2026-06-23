世界平和統一家庭連合＝旧統一教会への解散命令について、最高裁は23日までに、教団側の特別抗告を退ける決定をしました。教団への解散命令が確定し、宗教法人として存続することはできなくなりました。最高裁の決定を受けて、文化庁はコメントを発表し、「裁判所に、国側の主張が認められたものと受け止めております」「清算人の求めに応じ、関係省庁と協力して、被害者救済に向けて必要な対応を徹底してまいります」などとしてい