『SとX 〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』1巻よりこの記事の画像を見る性にまつわる悩みや違和感。それは、誰にとっても決して遠いものではない。けれど、その話題はどこか話しづらい空気もあり、苦しみを抱えながらも声を上げられない人も多いという。そんな“性”と真正面から向き合い、性被害やセックスレス、コミュニケーションの断絶など、誰にも言えない痛みに寄り添ってきた作品が『SとX 〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』