◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人(23日、マツダスタジアム)巨人・松本剛選手が2打席連続タイムリーを放ちました。3回に広島先発・玉村昇悟投手からレフトへタイムリーを記録していた松本選手。5回の第3打席、2アウト1、2塁から玉村投手のストレートをまたもレフトへはじき返すと、2塁からキャベッジ選手がホームへ滑り込んで生還。2打席連続タイムリーでこの試合2打点目をマークしました。松本選手はこれで2試合連続マルチ安打に。