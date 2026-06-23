◇MLB ナショナルズ4-1フィリーズ(日本時間23日、ナショナルズ・パーク)昨季までNPBの巨人に在籍したナショナルズのフォスター・グリフィン投手がフィリーズ戦に先発登板。8回途中1失点の力投で、今季8勝目を挙げました。今季4年ぶりにメジャー復帰を果たし、ナショナルズの勝ち頭として奮闘を続けるグリフィン投手。11日のジャイアンツ戦では、6回1失点と試合を作ったものの、降板後に救援陣が終盤2イニングで10失点と大炎上。悪