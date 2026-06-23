【漫画】本編を読む猫コミックエッセイ『ネコトラビット』の作者であるコトラさんは、2匹の保護猫と生活中。愛猫サレちゃんとソワちゃんは日常の中で、ユニークな姿をたくさん披露！ 同作では、たくさんの笑顔をくれる愛猫との日常がコミカルに描かれている。猫飼いは自身の日常を重ね合わせ、顔がほころんでしまうことだろう。コトラさん宅で大王様のように振舞う愛猫ソワちゃんには、ややマイペースなところがあるようだ。あ