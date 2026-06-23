「副首都法案」の修正案。維新は6月23日夜に協議を行い、あす24日にも対応を正式決定する考えです。 （日本維新の会吉村洋文代表）「非常に残念には思いますね」 高市総理は22日、日本維新の会・吉村代表との会談で、「副首都法案」をめぐり規定の一部を修正するよう求めました。 具体的には、いわゆる「大阪都構想」を念頭に特別区導入の賛否を問う住民投票を、道府県全域で実施できるとした規定を削除することや、「都」へ