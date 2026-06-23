東京23区では1億3000万円に迫る中古マンションの平均価格。関西も調査開始以降、最高値です。 不動産調査会社「東京カンテイ」によりますと、今年5月の東京23区の中古マンション（70平方メートル換算）の平均価格は、去年の同じ月から27.4%上昇し、1億2849万円となりました。値上がりは25か月連続で、最高値を更新しています。 一方、近畿圏の中古マンションも、平均価格が去年の同じ月から15.7%上昇して3551万円となり、2