鹿児島県姶良市立の中学校に通う生徒が撮影した男子生徒を土下座させるなどの動画がネット上で拡散されている問題で、教育委員会が謝罪しました。姶良市教育委員会・前田光久教育長「生徒や保護者を含む多くのみなさまにご心配をおかけしていることに関して、まずは心よりお詫（わ）びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」動画は、今月8日に姶良市立の中学校に通う生徒が撮影したもので、複数の生徒が1人の男子生徒を道