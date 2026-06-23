これから旬を迎える高級メロンの出荷が始まりました。 ずっしりとした大玉のメロンが一つ一つ手作業で収穫されていきます。高級メロンの産地として知られる京都府京丹後市網野町では「京たんごメロン」の出荷作業が始まっています。 今年は春先の天候に恵まれ、糖度は15度以上と高く大玉のメロンがなったということです。 （生産者坪倉吉男さん）「（資材の）ビニールが入ってきづらかったりとか、いろんな影響がある。