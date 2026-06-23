「新聞通信調査会」主催のシンポジウムで発言する同志社大大学院の三牧聖子教授＝23日午後、東京都港区公益財団法人「新聞通信調査会」主催のシンポジウム「トランプに揺さぶられる世界」が23日、東京都内で開かれた。東京大名誉教授の北岡伸一氏は基調講演で、自由貿易と紛争の平和的解決という戦後の二大原則が揺らぐ中「日本は米国との同盟を維持しながらも、他の地域との関係も強化すべきだ」と主張した。北岡氏は、日本は