前線や低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は23日、九州北部で24日、西日本では25日にかけて、大雨による低い土地の浸水や河川の増水などに警戒を呼びかけた。佐賀、長崎、熊本の3県では23日夜遅くごろから24日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとしている。台風7号は23日、フィリピンの東を北西に進んだ。25〜26日に沖縄に接近し、その後西日本に近