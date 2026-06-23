Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規（２９）、末澤誠也（３１）、小島健（２６）、佐野晶哉（２４）と関西ジュニアの西村拓哉（２３）が２３日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」大ヒット御礼舞台あいさつに出席。ＳｎｏｗＭａｎ・向井康二（３２）はシークレットゲストとしてサプライズ登場した。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ４人と西村はジーンズにジャケットで統一された衣装で登壇。公開後、原作ファンからも大好評で