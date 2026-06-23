家康に「友」と呼ばれた唯一の家臣がいる。歴史研究家の皆木和義さんは「自分の分をしっかりとわきまえた、誰よりも主君・徳川家康に忠義を尽くした無私無欲の人生だった。『足るを知る仕事術』を完遂したといえる」という――。※本稿は、皆木和義『軍師の戦略 増補改訂版』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。「本多正信画像」（写真＝佐々木泉龍画／藩老本多蔵品館／PD-Japan／Wikimedia Commons）