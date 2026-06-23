取引を行う業者から不正に金銭を受け取ったとして、金沢大学は40代の教授を懲戒解雇処分としました。22日付けで懲戒解雇処分を受けたのは、金沢大学融合研究域の40代の男性の教授です。大学による聞き取り調査の結果、この教授は、大学が取り引きしている業者から多額の金銭を不正に受け取っていたということです。これが研究費などの不正経理に該当する疑いもあるとして調べを進めていて、警察にも被害届を提出したということです