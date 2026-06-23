高齢になるとリスクが高まるのが肺炎だ。東京医科歯科大学（現東京科学大学）名誉教授の水口俊介さんは「肺炎の原因は肺そのものではなく、口の中にある場合が少なくない。適切な口腔ケアによって発熱や肺炎、さらには肺炎による死亡リスクまで減らせることがわかっている」という――。※本稿は、水口俊介『からだの「衰え」は口から』（ブルーバックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／IPGGutenbergUKLtd※写真