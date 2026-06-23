岐阜大学病院で、容体悪化を知らせるアラームが放置され、患者が死亡していたことが分かりました。岐阜大学病院によりますと、去年7月、誤嚥を防ぐための気管の手術を受けた患者の容体悪化を知らせるアラームが鳴りましたが、看護師はアラームを止めただけで病室の確認を怠っていました。看護師が痰の吸引のため病室を訪れるまで、患者はおよそ1時間放置され、その後死亡しました。医療事故調査委員会に