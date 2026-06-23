高市早苗首相が2026年6月23日、沖縄県糸満市の平和記念公園で営まれた沖縄全戦没者追悼式であいさつした際、「9条を守れ！」「24万人に謝れ！」などのヤジが飛んだことを巡り、小泉進次郎防衛相や国民民主党・玉木雄一郎代表などが同日にXで苦言を呈した。小泉防衛相「共感を広げたのがどちらだったかは明らか」高市氏があいさつを始める前から、「戦争反対！」「9条を守れ！」などのヤジが飛び交っていた。高市氏がそのままスピー