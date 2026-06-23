福岡県久留米市で、タクシー運転手に暴行を加え乗車料金を踏み倒したとして、52歳の男が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県久留米市の自営業、阿部正広容疑者（52）です。警察によりますと、阿部容疑者はおととし11月、久留米市日吉町から自宅近くまでタクシーに乗った際、男性運転手の脇腹あたりを蹴るなどして、乗車料金3500円を踏み倒した疑いです。阿部容疑者は当時、かなり酒に酔っていたとみら