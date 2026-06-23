STNet 高松市に本社を置くSTNetが、提供するピカラ光サービスなどのメールサービスにおいて、顧客のメールアドレスなどの情報が漏洩した可能性があると発表しました。 対象は、「ピカラ光サービス」「ピカラモバイルサービス」「お仕事ピカラサービス」のメールサービスの利用者です。登録しているメールアドレスとパスワードが漏洩した可能性があると