【Lucrea アイドルマスター シャイニーカラーズ 樋口円香【Merry】】 7月上旬 予約開始 メガハウスは、フィギュア「Lucrea アイドルマスター シャイニーカラーズ 樋口円香【Merry】」の彩色見本を公開した。予約受付は7月上旬を予定している。 本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりノクチルの樋口円香を