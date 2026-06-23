福岡県議会の海外視察に関して、議会改革プロジェクトチームは23日、報告書を速やかに公表する方針を確認しました。福岡県議で作る議会改革プロジェクトチームは23日の会議で、海外視察の報告書について、できるだけ分かりやすく詳細に公表する方針を確認しました。また、これまでに行った海外視察で報告書が公表されていないものについても、なるべく早く公表すべきとの意見が出ました。これを受けて、議会事務局は、